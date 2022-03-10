Полностью обесточена Чернобыльская АЭС, - НЭК «Укрэнерго»

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- 12:31, 10 марта 2022
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|Предыстория: Российские военнослужащие на Чернобыльской АЭС испытывают сильное облучение, - Научный центр Украины по ядерной безопасности
CentralAsia (CA) - «Сегодня в результате боевых действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС и город Славутич (повреждение линии 750 кВ ЧАЭС – Киевская)», - пишет НЭК «Укрэнерго».
«Обесточивание Чернобыльской АЭС грозит экологической катастрофой Европе, ведь на территории станции, кроме реактора, который взорвался во время аварии в 1986 году, расположено хранилище отработанного ядерного топлива. Там без электричества не может работать система охлаждения. Сейчас хранилище запитано от дизельных генераторов, но необходимо как можно скорее восстановить энергоснабжение этих объектов», - пишет компания.
По данным НАЭК «Энергоатом», все действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать, несмотря на то, что на Запорожской АЭС — российские военные, сообщает компания.
Чернобыльская АЭС расположена в восточной части белорусско-украинского Полесья на севере Украины в 16 км от границы с Беларусью, на берегу реки Припять, впадающей в Днепр.