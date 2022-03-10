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Юн Сок-Ёль победил на президентских выборах в Южной Корее

CentralAsia (CA) -  Кандидат от оппозиции Юн Сок-Ёль избран следующим президентом Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

По данным Национальной избирательной комиссии, после подсчета всех голосов Юн из консервативной партии народной власти (ПНП) набрал 48,56% голосов, а Ли Чжэ Мен из либерально-демократической партии (ДП) набрал 47,83%.

Предыдущим президентом Кореи с 10 мая 2017 года был Мун Чжэ Ин.

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