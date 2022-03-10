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Россия не имеет территориальных претензий к Казахстану, - глава МИД РК
// КАЗИНФОРМ

CentralAsia (KZ) -  Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану, сказал заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, пишет Tengrinews.kz.

Он комментировал высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана.

«Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.

Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану», - сказал Тлеуберди.

Министр отметил, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления.

«Неслучайно это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана», - сказал Тлеуберди.

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