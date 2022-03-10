Фото арестованного имущества Масимова. КНБ Казахстана раскрыл подробности его дела

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.

Как пишет 10 марта пресс-служба КНБ РК, наряду с этим в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.

«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов.

В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов», - говорится в сообщении КНБ.

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-Министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое, пишет КНБ.

Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Наложены аресты на имущество — две элитные квартиры в г. Нур-Султан, две квартиры и особняк в г. Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

У близких связей Масимова изъяты и арестованы $5,1 млн.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

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Карим Масимов был главой КНБ Казахстана, а ранее занимал пост премьер-министра РК.

В конце января 2022 года стало известно, что К.Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу.

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