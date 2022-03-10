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Мародера из Алматы приговорили к двум годам лишения свободы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Одного из алматинских мародеров осудили на 2 года, пишет КазТАГ со ссылкой на городской суд Алматы.

В условиях режима чрезвычайного положения безработный житель города Алматы в ночь с 5 на 6 января 2022 года совершил кражу, вынеся из торгового зала гипермаркета Sulpak монитор компьютера марки Samsung стоимостью 110 тыс. 800 тенге и акустическую колонку Genius стоимостью 9150 тенге.

«Действия подсудимого квалифицированы как кража путем незаконного проникновения (ст.188 ч.3 п.3 УК РК). В суде свою вину в содеянном он признал полностью, раскаялся и возместил ущерб. Признался, что в момент совершения правонарушения поддался инстинкту толпы, похитив товар, видя, как выносят краденное другие», - говорится в сообщении.

За подобные деяния закон предусматривает наказание по ст.188 ч.3 УК в виде ограничения свободы от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок. Учитывая признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба, суд назначил подсудимому минимально возможное наказание в виде двух лет ограничения свободы. Осужденный и его защитник согласились с приговором и не обжаловали его. Приговор суда вступил в законную силу.

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