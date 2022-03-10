Всего за время «спецоперации» в Украине уничтожено 2911 объектов их военной инфраструктуры, - Минобороны России

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CentralAsia (CA) - Всего за время «операции» в Украине уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины, пишет Министерство обороны России.

Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла.

Продолжилась операция вокруг Мариуполя. Подразделения милиции Донецкой народной республики на востоке города взяли под контроль кварталы: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города взят микрорайон «Западный», сообщает Минобороны РФ.

Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.