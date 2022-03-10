В Анталье начались переговоры глав МИД России и Украины
- Азия и мир, политика
- 14:35, 10 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, пишет «РИА Новости».
Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта.
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