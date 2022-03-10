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В Анталье начались переговоры глав МИД России и Украины

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, пишет «РИА Новости».

Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье, во встрече также принимает участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта.

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