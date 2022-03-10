Россия потеряла 29 единиц системы противовоздушной обороны, утверждает Генштаб Украины

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Общие боевые потери России с 24 февраля по 10 марта составили более 12 тыс. человек, утверждает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также за указанный период, по утверждению Генштаба ВС Украины, Россия потеряла:

- танков ‒ 335 единиц,

- БТР ‒ 1105 единиц,

- артиллерийских систем — 123 единицы,

- РСЗО — 56 единиц,

- систем противовоздушной обороны — 29 единиц,

- самолетов — 49 единиц,

- вертолетов — 81 единица,

- транспортных средств — 526 единиц,

- катеров — 3 единицы,

- топливных баков — 60 единиц,

- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 7.

Данные обновляются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, пишет Генштаб Украины.