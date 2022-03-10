Россия потеряла 29 единиц системы противовоздушной обороны, утверждает Генштаб Украины
- Азия и мир, политика
- 14:55, 10 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Общие боевые потери России с 24 февраля по 10 марта составили более 12 тыс. человек, утверждает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также за указанный период, по утверждению Генштаба ВС Украины, Россия потеряла:
- танков ‒ 335 единиц,
- БТР ‒ 1105 единиц,
- артиллерийских систем — 123 единицы,
- РСЗО — 56 единиц,
- систем противовоздушной обороны — 29 единиц,
- самолетов — 49 единиц,
- вертолетов — 81 единица,
- транспортных средств — 526 единиц,
- катеров — 3 единицы,
- топливных баков — 60 единиц,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 7.
Данные обновляются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, пишет Генштаб Украины.
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