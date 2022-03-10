Фото трехсторонней встречи глав МИД России, Украины и Турции

CentralAsia (CA) - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала фотографии встречи глав МИД России Сергея Лаврова, Украины — Дмитрия Кулебы и Турции — Мевлюта Чавушоглу.

Как ранее сообщалось, контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта.

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