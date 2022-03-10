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Великобритания заморозила активы Абрамовича и включила Сечина и Лебедева в санкционный список, - Reuters

CentralAsia (CA) -  Великобритания добавила Романа Абрамовича, Игоря Сечина и Дмитрия Лебедева в санкционный список, пишет Reuters.

Великобритания заявила в четверг, что заморозила активы семи российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаску и Дмитрия Лебедева, после того, как они были добавлены в санкционный список страны.

Абрамович является владельцем футбольного клуба «Челси», Дерипаска владеет долями в En+ Group, Сечин является исполнительным директором «Роснефти», а Лебедев является председателем совета директоров банка «Россия».

  • Ранее сообщалось, что Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету.

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