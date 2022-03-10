В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, - Песков
- Азия и мир, политика
- 15:32, 10 марта 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «РИА Новости».
«Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят», - сказал Песков журналистам.
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Ранее «Би-Би-Си» написало, что, по свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.
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