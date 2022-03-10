экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: В Мариуполе под удар попала детская больница, есть раненные, - СМИ

CentralAsia (CA) -  В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «РИА Новости».

«Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят», - сказал Песков журналистам.

  • Ранее «Би-Би-Си» написало, что, по свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Госохрана не защищает племянников Назарбаева – Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша, - СМИ
  • Google ограничивает работу своего магазина приложений в России
  • Монголия упоминается как близкий партнер в новой индийско-тихоокеанской стратегии США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com