В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - В Кремле пока не имеют четкой информации о том, что произошло с роддомом в Мариуполе, ее предоставят военные, цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «РИА Новости».

«Мы обязательно поинтересуемся у наших военных, потому что, конечно, мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка, какую-то информацию военные предоставят», - сказал Песков журналистам.

Ранее «Би-Би-Си» написало, что, по свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.