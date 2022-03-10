НАТО не будет вмешиваться в конфликт вокруг Украины, - Боррель

CentralAsia (CA) - НАТО не станет участником конфликта вокруг Украины, поскольку в противном случае это может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы пытаемся предотвратить эскалацию, - утверждал он. - НАТО не собирается вступать в эту войну, <...> это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной. Мы пытаемся не допустить, чтобы какой-либо инцидент подтолкнул нас к этому пути», - сказал он.

По словам Борреля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется, что «между Россией и Украиной будет достигнуто соглашение, чтобы гарантировать, что агентство может следить за функционированием» Чернобыльской АЭС. «Мы поддерживаем усилия агентства», - добавил он.

Боррель назвал первым шагом переговоры глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье. При этом, по словам представителя ЕС, не следует ждать, что встреча завершится урегулированием ситуации.

«Нужно найти страны, которые не связаны с этим конфликтом, - отметил Боррель. - Если бы Китай захотел, он бы мог сыграть важную роль в решении этого конфликта».

В НАТО входит 30 государств: Албания, США, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Германия, Cеверная Mакедония, Словакия, Словения, Великобритания, Дания, Чехия, Турция, Венгрия, Черногория.