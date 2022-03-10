Пока конфликт будет продолжаться, Европа будет поставлять оружие Украине, - Боррель

CentralAsia (CA) - До тех пор, пока конфликт будет продолжаться, Европа «несомненно» будет поставлять оружие Украине, сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Franceinfo.

Задача состоит в том, чтобы помочь Украине как можно больше, но избежать эскалации войны.

«Мы должны избегать войны с Россией, потому что в противном случае это была бы Третья мировая война», - настаивал он, напоминая при этом об «очень тяжелых санкциях», принятых против российской экономики.

«Каков ответ с точки зрения энергии? Вероятно, именно по этому вопросу лидеры Союза отправятся в Версальский дворец на Европейский совет в четверг и пятницу», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности введения европейского эмбарго на российский газ и нефть, как это было принято в США, он сказал, что Евросоюзу будет намного сложнее сделать такой выбор. «Нам это очень важно», - напомнил он. «Для США это не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть», - подчеркнул он. «Сказать: «Я не буду делать то, чего уже не делаю», - это не имеет большого значения», - сказал он.