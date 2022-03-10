экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай отказал российским компаниям в поставках авиазапчастей, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Росавиации Валерия Кудинова.

Россия будет искать поставщиков авиазапчастей в других странах, например в Турции и Индии.

Господин Кудинов также сообщил, что часть судов придется вернуть лизингодателям, но какие суда полежат возврату — будут решать авиакомпании. Он заявил, что ситуация с российскими самолетами не повлияет на стоимость авиабилетов.

Кудинов добавил, что за месяц около 180 самолетов перевели в российский государственный реестр гражданских воздушных судов, в том числе самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», Utair, «Россия» и «Ижавиа». До этого в российском реестре было около 70 самолетов.

Сегодня, 10 марта, Министерство транспорта России предложило удерживать на территории страны иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у зарубежных компаний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • От Монголии до Миннесоты Бат-Оюун Уранчимэг живет мечтой о Паралимпийских играх
  • Зятя Назарбаева — Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы, - СМИ
  • Фото арестованного имущества Масимова. КНБ Казахстана раскрыл подробности его дела


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com