Китай отказал российским компаниям в поставках авиазапчастей, - СМИ

CentralAsia (CA) - Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Росавиации Валерия Кудинова.

Россия будет искать поставщиков авиазапчастей в других странах, например в Турции и Индии.

Господин Кудинов также сообщил, что часть судов придется вернуть лизингодателям, но какие суда полежат возврату — будут решать авиакомпании. Он заявил, что ситуация с российскими самолетами не повлияет на стоимость авиабилетов.

Кудинов добавил, что за месяц около 180 самолетов перевели в российский государственный реестр гражданских воздушных судов, в том числе самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», Utair, «Россия» и «Ижавиа». До этого в российском реестре было около 70 самолетов.

Сегодня, 10 марта, Министерство транспорта России предложило удерживать на территории страны иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у зарубежных компаний.