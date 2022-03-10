В Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины
- Азия и мир, политика
- 16:05, 10 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Переговоры глав Министерств иностранных дел России Сергея Лаврова и Украины Дмитрия Кулебы — в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, пишет «РИА Новости».
Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.
Это первая встреча Лаврова и Кулебы с начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.
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