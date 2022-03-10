Сергей Лавров рассказал об итогах встречи с главами МИД Турции и Украины

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта рассказал об итогах переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Сначала прошла встреча с министром иностранных дел Турции, а затем состоялась трехсторонняя беседа с участием главы МИД Украины Д.Кулебы.

По его словам, эта встреча проходила по предложению турецкой стороны, президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Владимиром Путиным не так давно выступил с такой инициативой, российская сторона согласилась, исходя из того, что в принципе выступает за любые контакты по проблемам, лежащим в основе нынешнего украинского кризиса и по вопросам, касающимся выработки путей выхода из него.

«Единственное, что мы сразу же обозначили, что эти контакты должны иметь добавленную стоимость. Мы исходим из того, что они не будут использоваться, прежде всего, нашими украинскими коллегами, которые подобного рода вещи регулярно делают, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций, утвержденных президентами России и Беларуси», - сказал он.

Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным.

«Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах и мы объяснили, какие меры предпринимают наш военные на земле, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной своей части заложниками», - сказал он.