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Мы видим, насколько опасно действуют западные коллеги, включая Евросоюз, - Лавров о поставке оружия в Украину

CentralAsia (CA) -  «Что касается поставок оружия на Украину из заграницы — да, мы видим, насколько опасно действуют наши западные коллеги, включая Евросоюз», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, «западные коллеги» в нарушение всех своих принципов и ценностей по сути дела поощряют поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно, сказал он.

«Куда эти тысячи переносных зенитных комплексов потом попадут, - это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе», - сказал он.

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