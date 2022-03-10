Путин не отказывается от встречи с Зеленским, - Лавров

CentralAsia (CA) - «Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Наверное, когда-то, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку, сказал он.

«Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем», - подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопросы, он сказал, что президент Путин никогда не отказывается от контактов.

«Мы только хотим, чтобы контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности. Мы сегодня эту тему затрагивали. Господин Кулеба обозначил тему, которую вы сейчас процитировали — и я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему», - сказал он.

Украинское руководство в последние годы предпочитает встречи ради встреч, предпочитает имитировать конкретные решения новыми контактами под телекамеры, сказал он.

«Помните, еще когда были минские договоренности были наглухо заблокированы киевским режимом, тогда постоянно президент Зеленский выступал «Давайте встретимся. Давайте наконец-то соберемся в очередной раз». Когда мы напомнили украинским коллегам, что в декабре 2019 года в Париже состоялся саммит нормандского формата и все решения были адресованы Киеву и ни одно из них не выполнено, они стали опять произносить свои призывы к тому, чтобы встретиться еще раз и уж тогда-то обязательно мы добьемся выполнения парижских решений. А зачем было встречаться в Париже, если, чтобы решения были выполнены, надо еще один саммит проводить?» - спросил он.