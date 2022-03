Глава МИД Турции сделал заявление после трехсторонней встречи с главами МИД России и Украины

CentralAsia (CA) - «Мы продолжим наши усилия по дипломатии между Россией и Украиной», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после трехсторонней встречи с главами МИД России Сергеем Лавровым и МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Во время острой потребности в мире встретился со своими российскими и украинскими коллегами Лавровым и Кулебой в трехстороннем формате на полях дипломатического форума в Анталье. Мы искренне надеемся, что в нашем регионе воцарится мир», - сказал он.

At a time of great need for peace, met with my Russian and Ukrainian counterparts Lavrov & Kuleba in a tripartite format on the margins of @AntalyaDF.



We sincerely hope that peace prevails in our region.



We will continue our efforts for diplomacy between #Russia & #Ukraine. pic.twitter.com/sJu2e8XALJ