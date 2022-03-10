Украина готова к дипломатическим решениям, но пока их нет, будет защищать свою землю, - глава МИД Украины Кулеба

CentralAsia (CA) - Украина готова к дипломатическим решениям, но пока их нет, будет защищать свою землю, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как пишет МИД Украины, Кулеба на переговорах с главой с Лавровым призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставки гуманитарной помощи.

Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

По словам Кулебы, министр Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос украинской стороны военному командованию и коллегам в российской власти.

«Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся», - сказал он.