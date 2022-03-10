Лавров о возможности ядерной войны: Я не хочу в это верить и не верю
- Азия и мир, политика
- 17:49, 10 марта 2022
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CentralAsia (CA) - «Я не хочу в это верить и не верю», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечая на вопрос, верит ли он, что может начаться ядерная война.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются в последние годы и обострились в последние месяцы и недели, ядерную тему, в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», - сказал он.
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