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Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов», главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития.

Как сообщается на сайте Рады, закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это настоятельно требуется военной необходимостью) Российской Федерации.

По закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещение) их стоимости.

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