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«Нью-Йорк Таймс»: Как Россия стремится изолировать украинские силы на востоке (карта)

CentralAsia (KG) -  В последние дни украинские силы не позволили российским войскам взять под контроль новые города. Но россияне продолжают наступать понемногу на нескольких фронтах и, похоже, нацелены на важнейшую цель в центральной Украине: город Днепр. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

«Днепр занимает важное положение. Если российские войска смогут наступать на него как с севера, в районе Харькова, так и с юга, из Крыма, они могут изолировать украинские силы, воюющие в Донбассе на востоке, или заставить их отступить.

Согласно анализу Конрада Музыки (Konrad Muzyka), военного аналитика Rochan Consulting, если украинские силы на востоке уже не отводятся, они потенциально могут быть окружены и вскоре уничтожены.

Российские усилия на юге Украины добились наибольшего прогресса с тех пор, как вторжение началось 13 дней назад, и российские войска продолжают наступление к северу от Мелитополя после того, как в пятницу взяли под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию.

Российские войска контролируют небольшой город Пологи, и город находится без тепла, электричества и водопровода в течение шести дней, согласно заявлению, сделанному во вторник Иваном Арефьевым, пресс-секретарем областной военной администрации.

Одной из целей недавних наступлений, по-видимому, является объединение трех групп российских войск: войск на юге, выходящих из Крыма; войска продвигаются на юго-восток из-под Харькова; и пророссийские сепаратисты, продвигающие линию фронта в Донбассе.

Мариуполь, город на южном побережье Украины, все еще выдерживает российскую осаду, жители которой остались без электричества и основных услуг. Это последний город, стоящий между объединением пророссийских сепаратистов, атакующих с востока, и российскими войсками, наступающими из Крыма.

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