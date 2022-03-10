Путин: Санкции против России все равно бы вводились

CentralAsia (CA) - «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились. Так или иначе. Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», - сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, пишет «РИА Новости».

Он напомнил, что даже после развала Советского Союза еще многие санкции, ограничения не прекращали свое действие. «Так они действовали еще в отношении Российской Федерации, бесконечно. Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период» , - отметил Путин.

По его словам, санкционное давление было всегда.

«Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», - сказал он на совещании с членами правительства.