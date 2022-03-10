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Украинскую столицу покинул каждый второй его житель, - мэр Киева Виталий Кличко

CentralAsia (KG) -  Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинскую столицу покинул каждый второй его житель. Об этом пишет «Немецкая волна».

Сейчас в городе, по его словам, менее 2 миллионов человек, многие из которых помогают в укреплении города.

«К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду, сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий», - заявил Кличко в эфире канала «Рада».

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