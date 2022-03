Почему замедлилось наступление российских войск в Украине?

CentralAsia (CA) - В последние дни (примерно с 10-го по 14-й дни войны) российское наступление вглубь Украины явно замедлилось, пишет Meduza.

Колонны российских боевых групп в походном (а не боевом) порядке уже не проходят десятки километров в день. При этом армия продолжает нести потери — как в результате украинских контратак по передовым группам, так и от засад и налетов на тыловые колонны. Все эти успехи украинцы — как журналисты, так и обычные мирные жители с мобильными телефонами — фиксируют и выкладывают в соцсети.

Однако это не значит, что наступление остановилось вовсе. Те же самые украинские видео и фото после изучения геолокации показывают, что российские войска значительно продвинулись на пути к своим предполагаемым целям. Это происходит в ключевых точках на нескольких фронтах, образовавшихся после начала вторжения:

Откуда мы все это знаем?

Meduza указала карту, где указаны территории, контролируемые сторонами.

Издание отмечает, что карта также хорошо коррелирует с данными из открытых источников (фото, видео и сообщения властей украинских муниципалитетов о ситуации на их территории).

1/ Ukrainian Theater of War, Day 13: Russian forces continue to concentrate around Kyiv. Substantial foreign / mercenary forces have been brought in to bolster Russian forces. Ukrainian attacks on Russian supply routes remain effective. #UkraineRussianWar #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/Oxoz4rUhho