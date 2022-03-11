В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии было выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 467 тыс . 803.

Из новых случаев 137 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 82 случая были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 237 находятся в легком, 660 — в состоянии средней степени тяжести, 96 — в тяжелом и 12 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 105.

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