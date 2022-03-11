На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются «обычной наукой». Об этом пишет «РИА Новости».

«Большинство (лабораторий)... осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями», — сказал Зеленский в видеообращении.

«Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», — добавил он.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.