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Китай поддерживает все усилия по урегулированию украинского кризиса мирными средствами, - премьер Госсовета Ли Кэцян

CentralAsia (CA) -  Китай поддерживает все усилия по урегулированию украинского кризиса мирными средствами, заявил в пятницу премьер-министр Китая Ли Кэцян, цитирует его CGTN (China Global Television Network).

Ли выступил со своим заявлением во время пресс-конференции после закрытия пятой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей.

Подчеркнув, что Китай придерживается независимой внешней политики мира, Ли сказал, что в отношении ситуации в Украине Китай утверждает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН и серьезно относиться к законным соображениям безопасности всех стран.

Основываясь на этом, Китай делает свою собственную оценку и готов активно сотрудничать с международным сообществом, чтобы вернуть мир, добавил он.

Нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство, сказал Ли и призвал приложить усилия для поддержки России и Украины в преодолении трудностей, продолжения переговоров и достижения мирного результата.

Насущной задачей на данный момент является предотвращение эскалации или даже выхода ситуации из-под контроля, отметил премьер-министр Китая, заявив, что это общий консенсус, достигнутый международным сообществом.

Призвав к максимальной сдержанности для предотвращения масштабного гуманитарного кризиса в Украине, Ли заявил, что Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь восточноевропейской стране.

Он предупредил, что санкции, введенные против России, окажут дальнейшее влияние на мировую экономику, которая уже пострадала от пандемии. «Это ни в чьих интересах», - сказал он.

Премьер-министр КИТАЯ заявил, что Китай готов приложить собственные конструктивные усилия для поддержания мира и стабильности во всем мире и содействия глобальному развитию и процветанию.

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