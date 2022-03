ISW: Растет вероятность, что украинские войска смогут остановить российские силы, пытающиеся захватить Киев (карта военных действий)

// Генштаб ВС Украины.

CentralAsia (CA) - Возрастает вероятность того, что украинские войска смогут остановить российские сухопутные войска, пытающиеся окружить и захватить Киев, пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 10 марта, 4:00 вечера по восточному времени.

Российские войска также, по-видимому, в значительной степени зашли в тупик вокруг Харькова и отвлеклись от усилий по захвату этого города.

Российские наступления на юге вокруг Николаева и в направлении Запорожья, а также на востоке вокруг Донецка и Луганска также достигли незначительного прогресса за последние 24 часа.

// ISW.

«Россия, вероятно, сохраняет гораздо большую боевую мощь на юге и востоке и, вероятно, возобновит более эффективные наступательные операции в ближайшие дни, но эффективный охват и скорость таких операций сомнительны, учитывая общую эффективность российских вооруженных сил на сегодняшний день. Пока нет никаких признаков того, что российские вооруженные силы реорганизуются, реформируются, извлекают уроки или принимают другие меры, которые привели бы к внезапному изменению темпов или успеха их операций, хотя численные различия между Россией и Украиной оставляют открытой возможность того, что Москва сможет восстановить быструю мобильность или эффективную городскую войну на поле боя», - пишет институт.

Российские войска вокруг Киева не пытались возобновить наступательные операции в масштабе нескольких батальонов 10 марта после провала ограниченных усилий 8-9 марта.

Украинские войска нанесли серьезный ущерб российской бронетанковой колонне в районе Броваров к востоку от Киева, что, вероятно, еще больше подорвало усилия России по созданию условий для наступательных операций на восточном берегу Днепра. Украинское сопротивление вдоль всех российских линий связи от восточного Киева до российской границы близ Сум продолжает подрывать усилия России по наращиванию боевой мощи вблизи столицы. Эпизодические, ограниченные и в значительной степени неудачные российские наступательные операции вокруг Киева все больше подтверждают неоднократные оценки украинского Генерального штаба о том, что России не хватает боевой мощи вблизи столицы для проведения успешных наступательных операций в больших масштабах.

Ключевые выводы ISW:

Российские операции вокруг Киева оставались в значительной степени застопоренными в течение последних 24 часов.

Украинские войска серьезно повредили российское бронетанковое подразделение к востоку от столицы, что, вероятно, сорвало российские усилия по окружению или штурму города с востока.

Российские войска продолжают бороться в попытках захватить город Чернигов и обеспечить безопасность длинных наземных линий связи от Сумы, которые все еще удерживают украинцы, до восточного Киева.

Новое российское вторжение из западной Беларуси, с поддержкой белорусских сухопутных войск или без нее, кажется все более маловероятным.

Российские войска по-прежнему скованы, пытаясь захватить Мариуполь осадой и бомбардировками.

Усилия России по обходу Николаева и созданию надежной наземной линии связи через реку Южный Буг к северу от Николаева по-прежнему зашли в тупик.

Операции украинских ВВС и ПВО продолжают препятствовать маневру российских сухопутных войск, вероятно, ограничивая российскую непосредственную воздушную поддержку и подвергая российские механизированные силы украинским воздушным и артиллерийским атакам.