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Показанный КНБ дом Масимова ранее был госрезиденцией Назарбаева, - СМИ
Предыстория: Фото арестованного имущества Масимова. КНБ Казахстана раскрыл подробности его дела

CentralAsia (KZ) -  Показанный ранее комитетом национальной безопасности (КНБ) дом экс-главы комитета Карима Масимова ранее был государственной резиденцией первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишет КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Это одна из первых госрезиденций Нурсултана Назарбаева в Астане. Она находится на набережной Ишима. Чуть позже эту резиденцию передали для проживания премьер-министров, а рядом для Назарбаева построили еще одну новую резиденцию. До Масимова в этой резиденции проживали его предшественники. Дом спроектирован под охраняемое лицо, тогда – под президента Назарбаева», - сообщил источник агентству в четверг.

КазТАГ изучил обстановку вокруг дома экс-главы КНБ и выяснил, что район патрулируют сразу несколько полицейских автомобилей. Стражи порядка заявили представителю редакции, что объект фотографировать нельзя и потребовали удалить снимки. Также, по словам полицейских, на территорию, где происходил разговор, «заезжать нельзя» и не разрешили выходить из автомобиля. Вместе с тем рядом с домом Масимова припарковано авто с гражданскими номерами, а каких-либо вывесок или указателей, свидетельствующих, что это режимный объект, редакция не обнаружила. Однако непосредственно у входа на территорию объекта находится кабинка с надписью «Полиция».

  • Комитет национальной безопасности Казахстана 10 марта раскрыл некоторые подробности дела Масимова.

    Так, начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-Министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.

    После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое, пишет КНБ.

  • Фото арестованного имущества Масимова:

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