Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд

// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Эти ассигнования входят в общий полугодовой федеральный бюджет размером $1,5 триллиона.

$6,5 млрд из $13,6 млрд получит Пентагон на военную помощь Украине, остальное - другие ведомства на экономическую и гуманитарную помощь.

Накануне этот бюджет вместе с помощью Украине утвердила нижняя палата парламента США.