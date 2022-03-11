Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд
- Азия и мир, политика
- 10:37, 11 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Эти ассигнования входят в общий полугодовой федеральный бюджет размером $1,5 триллиона.
$6,5 млрд из $13,6 млрд получит Пентагон на военную помощь Украине, остальное - другие ведомства на экономическую и гуманитарную помощь.
Накануне этот бюджет вместе с помощью Украине утвердила нижняя палата парламента США.
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