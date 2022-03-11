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Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд
// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) -  Сенат США утвердил пакет помощи Украине объемом $13,6 млрд. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Эти ассигнования входят в общий полугодовой федеральный бюджет размером $1,5 триллиона.

$6,5 млрд из $13,6 млрд получит Пентагон на военную помощь Украине, остальное - другие ведомства на экономическую и гуманитарную помощь.

Накануне этот бюджет вместе с помощью Украине утвердила нижняя палата парламента США.

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