Спутниковые снимки. Огромная колонна российской техники под Киевом рассосалась, - BBC News

CentralAsia (CA) - Из спутниковых снимков, опубликованных компанией Maxar, следует, что 64-километровая российская колонна под Киевом, о которой писали несколько дней, в значительной мере рассосалась. Об этом пишет «Би-Би-Си».

На снимках видно, что техника из некоторых частей колонны рассредоточена, в частности, в лесополосах неподалеку от сел Лубянка и Озера Бородянского района Киевской области.

Гигантская и фактически стоявшая на месте колонна из бронетехники, артиллерии, мобильных средств ПВО и грузовиков стояла несколько дней на пути к Киеву от Чернобыля, на северо-запад от украинской столицы. «В какой мере украинская армия смогла использовать этот логистический кошмар противника, не известно», - пишет BBC.

Эти снимки сделаны около 11 часов утра в четверг.

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