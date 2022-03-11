Россия сегодня объявила «режим тишины» для ряда гуманитарных коридоров

CentralAsia (CA) - С 10:00 (по московскому времени) 11 марта 2022 года Россия объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта). Об этом пишет Министерство обороны России.

Так, речь идет о следующих маршрутах:

- из г. Киева и прилегающих населенных пунктов по двум маршрутам: в Российскую Федерацию через территорию Беларуси в г. Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию; в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

- из г. Чернигова по двум маршрутам: через территорию Беларуси в г. Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ; в южном направлении – по согласованию с украинской стороной;

- из г. Сумы по двум маршрутам: в г. Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; в южном направлении в г. Полтаву – по согласованию с украинской стороной;

- из г. Харькова по двум маршрутам: на территорию РФ в г. Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; в г. Львов, г. Ужгород, г. Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной;

- из г. Мариуполя по двум маршрутам: на территорию РФ в г. Ростов-на-Дону через г. Новоазовск и г. Таганрог далее авиационным, железнодорожным и авто-мобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

из других населенных пунктов – по согласованию с украинской стороной.

Минобороны России утверждает, что при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 года на маршрутах из г. Тростянец в направлении г. Полтавы, а также из г. Запорожье в г. Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил России.

При этом из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведывательных сведений, которая была пресечена.