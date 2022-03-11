Более 1 млн детей пришлось покинуть Украину, - ЮНИСЕФ

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CentralAsia (CA) - Более 1 млн детей в настоящее время покинули Украину, поскольку война продолжает опустошать страну, пишет ЮНИСЕФ.

Большинство из них бежали со своими семьями в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

«Количество детей, находящихся в движении, ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине», - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

ЮНИСЕФ призвал обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению и обеспечить безопасный проезд гражданских лиц для получения услуг и защиты, на которые они имеют право.