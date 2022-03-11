ВОЗ рекомендовала Украине уничтожать патогенные микроорганизмы в лабораториях, - Reuters

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения посоветовала Украине уничтожить опасные патогены, размещенные в лабораториях общественного здравоохранения страны, чтобы предотвратить «любые потенциальные утечки», которые могли бы распространить болезнь среди населения, пишет Reuters.

Эксперты по биобезопасности говорят, что ввод российских войск в Украину и бомбардировки ее городов повысили риск распространения болезнетворных патогенов в случае повреждения любого из этих объектов.

Как и во многих других странах, в Украине есть лаборатории общественного здравоохранения, исследующие способы смягчения угроз опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, включая, совсем недавно, COVID-19. Его лаборатории получили поддержку со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и ВОЗ.

В ответ на вопросы агентства Reuters о своей работе с Украиной накануне и во время вторжения России ВОЗ сообщила по электронной почте, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими лабораториями общественного здравоохранения в целях продвижения методов обеспечения безопасности, которые помогают предотвратить «случайное или преднамеренное высвобождение патогенов».

«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить патогенные микроорганизмы высокой степени опасности, чтобы предотвратить любые потенциальные утечки», - говорится в сообщении ВОЗ.

ВОЗ не сообщила, когда она вынесла эту рекомендацию, и не предоставила подробностей о видах патогенов или токсинов, содержащихся в лабораториях Украины. Агентство также не ответило на вопросы о том, были ли выполнены его рекомендации.

Украинские официальные лица в Киеве и в их посольстве в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

Лабораторные возможности Украины находятся в центре растущей информационной войны с тех пор, как Россия начала вводить войска в Украину две недели назад.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова повторила давнее утверждение о том, что Соединенные Штаты управляют лабораторией биологического оружия в Украине, обвинение, которое неоднократно опровергалось Вашингтоном и Киевом.

Захарова заявила, что документы, обнаруженные российскими войсками на Украине, свидетельствуют о «чрезвычайной попытке стереть доказательства военных биологических программ» путем уничтожения лабораторных образцов.

Агентство Reuters не смогло самостоятельно подтвердить ее информацию.

В ответ пресс-секретарь президента Украины заявил: «Украина строго отрицает любые подобные утверждения». Представители правительства США также решительно опровергли обвинения Захаровой, заявив, что Россия может использовать свои заявления в качестве предлога для развертывания собственного химического или биологического оружия.

В заявлении ВОЗ не упоминалось о биологической войне. Агентство заявило, что призывает все стороны сотрудничать в «безопасной и надежной утилизации любых патогенов, с которыми они сталкиваются, и обращаться за технической помощью по мере необходимости».