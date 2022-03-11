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Названы 5 продуктов, приводящие к неожиданному прибавлению веса
// The Lazy Artist Gallery

CentralAsia (CA) -  Пять продуктов питания могут привести к накоплению жира в области живота, пишет издание Eat This, Not That!

Это следующие продукты — сыр, мясные деликатесы, майонез, батончики-заменители питания, мороженое.

По словам эксперта, салаты не помогут похудеть, если заправлять их калорийными соусами или майонезом. «Не все салатные соусы полезны, многие из них незаметно прибавляют количество калорий и жира, содержащихся в салате, — объясняет она. — Они могут вызывать жировые отложения в животе и мешать похудению».

Бест утверждает, что сыр также представляет опасность при похудении. «Хорошего тоже может быть слишком много, и это как раз случай сыра», — говорит она. По ее словам, многие едят сыр чересчур часто и в больших количествах, не обращая внимания ни на его питательность, ни на жир, который в нем содержится. Результат — растущий живот.

Быстро набрать избыточный вес можно и из-за готовых мясных продуктов, таких как ветчина, колбаса и солонина. По мнению Бест, это связано с тем, что в них много насыщенных жиров и натрия, добавляемого в качестве консерванта.

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