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На Украине выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, - Минобороны России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Всего за время проведения «спецоперации» на Украине выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Также с 24 февраля уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2», авиацией поражено 107 объектов.

Кроме того, Минобороны России пишет:

  • группировка войск ДНР взяла город Волноваха;

  • взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до 6 км;

  • подразделения ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 м;

  • подразделения ВС РФ вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская, продвижение вперед составило 17 км.

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