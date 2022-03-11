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Супруга Армана «Дикого»: Мой муж не связан с Назарбаевым
Предыстория: Дикий Арман вместе с подельниками похитили 24 человека во время январских беспорядков, - Генпрокуратура Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Супруга и общественный защитник Армана Джумагельдиева, более известного как Арман «Дикий», Айкол Аликжанова заявила в интервью Orda.kz, что её муж не связан с семьёй бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Арман просил передать, что он никакого отношения к семье Назарбаевых не имеет, сказала она.

Супруга Армана «Дикого» считает, что его подставили.

А.Аликжанова рассказала, как и зачем мужчина приехал из Турции в Казахстан, что он делал во время январских событий, а также связан ли он с Комитетом национальной безопасности и Назарбаевыми.

Армана «Дикого» арестовали по делу о январских событиях, сейчас он находится в СИЗО.

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