Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным. Обсудят обстановку в Украине
- Азия и мир, политика
- 12:42, 11 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
Как пишет пресс-служба президента, в Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.
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