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Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным. Обсудят обстановку в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Как пишет пресс-служба президента, в Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине.

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