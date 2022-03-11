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Антикоррупционная служба Казахстана начала досудебное расследование в отношении экс-главы компании «Оператор РОП» по факту хищения более 20 млрд тенге

CentralAsia (KZ) -  Антикоррупционная служба Казахстана начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП».

Как сообщили 11 марта в службе, досудебное расследование начали по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге [около $39,3 млн по текущему курсу] в период 2016-2021 годы путём установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.

Бывший генеральный директор ТОО «Оператор РОП» с санкции суда заключена под стражу.

Ранее по подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны Вице-министр экологии и председатель правления ТОО «Оператор РОП».

Расследование продолжается, говорится в сообщении.

  • 11 января президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев поручил прекратить работу компании «Оператор РОП». Ее деятельность по администрированию утилизационного сбора была прекращена.

  • 26 января были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев.

  • По данным источников РБК и казахстанских СМИ (в частности, kz.media и eurasianet), предприятие «Оператор РОП» связывали с Алией Назарбаевой — дочерью Нурсултана Назарбаева.

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