Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран, в том числе в Кыргызстан и Казахстан

CentralAsia (KZ) - Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, пишет «РИА Новости».

9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

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