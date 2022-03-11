Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран, в том числе в Кыргызстан и Казахстан

CentralAsia (KZ) - Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран, пишет «РИА Новости».
9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
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