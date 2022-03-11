Disney приостанавливает весь бизнес в России

CentralAsia (CA) - Компания Walt Disney Co. приостанавливает весь свой бизнес в России в свете вторжения страны в Украину, сообщил The Hollywood Reporter.

Disney ранее приостановила все театральные релизы в России, но новый шаг делает еще один шаг вперед. Компания заявляет, что приостановит «лицензирование контента и продуктов, деятельность круизной линии Disney, журнал National Geographic и туры, производство местного контента и линейные каналы.

«Некоторые из этих деловых мероприятий мы можем и немедленно приостановим. Другие — такие как линейные каналы и лицензирование некоторых видов контента и продуктов — потребуют времени из-за сложностей с контрактами», - добавил представитель компании.