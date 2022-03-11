За сутки потери российских военных составили 266 человек, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) - Общие боевые потери российской стороны с 24 февраля по 11 марта составили примерно 12 тыс. человек личного состава, утверждает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также, как утверждает Генштаб Украины, российская сторона понесла следующие потери за указанный период:

- танков ‒ 353,

- APV ‒ 1165,

- артиллерийские системы – 125,

- реактивная система залпового огня — 58,

- системы противовоздушной обороны — 31,

- самолетов — 57,

- вертолеты – 83,

- транспортных средств — 558,

- лодки / катера — 3,

- топливные баки — 60,

- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 7.

Потери российских военных за сутки Генштаб Украины оценил в:

- личный состав — 266 человек,

- танки ‒ 18,

- БТР ‒ 60,

- артиллерийские системы – 2,

- РСЗО — 2,

- системы противовоздушной обороны — 2,

- самолеты, вертолеты – 0,

- транспортные средства — 32.

Данные обновляются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, пишет Генштаб Украины.