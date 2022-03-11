За сутки потери российских военных составили 266 человек, - Генштаб Украины

- Азия и мир, политика
- 14:41, 11 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Общие боевые потери российской стороны с 24 февраля по 11 марта составили примерно 12 тыс. человек личного состава, утверждает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также, как утверждает Генштаб Украины, российская сторона понесла следующие потери за указанный период:
- танков ‒ 353,
- APV ‒ 1165,
- артиллерийские системы – 125,
- реактивная система залпового огня — 58,
- системы противовоздушной обороны — 31,
- самолетов — 57,
- вертолеты – 83,
- транспортных средств — 558,
- лодки / катера — 3,
- топливные баки — 60,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 7.
Потери российских военных за сутки Генштаб Украины оценил в:
- личный состав — 266 человек,
- танки ‒ 18,
- БТР ‒ 60,
- артиллерийские системы – 2,
- РСЗО — 2,
- системы противовоздушной обороны — 2,
- самолеты, вертолеты – 0,
- транспортные средства — 32.
Данные обновляются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, пишет Генштаб Украины.