Путин поддержал идею привлечь добровольцев на Украину

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину. Об этом он сказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, проведенном в режиме видеоконференции, пишет Кремль.

«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - сказал Путин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сказал, что поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении.