За сутки в России с коронавирусом госпитализировано 7566 человек

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CentralAsia (CA) - На 11 марта в России количество госпитализаций за сутки составило 7566 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,5%. Об этом сообщает оперштаб.

Снижение количества госпитализаций произошло в 59 субъектах России, увеличение числа госпитализаций произошло в 24 регионах.

Выздоровело за сутки 151 тыс. 210 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 10 марта 2022 года. Выявлено 50 тыс. 743 новых случая. За сутки умерло 674 человека.

Для контроля за циркулирующими на территории России штаммами используется технология секвенирования, то есть расшифровки геномов коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, по результатам секвенирования 3 677 проб с 3 по 10 марта 93,1% образцов относятся к штамму «Омикрон», 1,3% – к штамму «Дельта», ещё 5,5 % – к другим вариантам COVID-19.