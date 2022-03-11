Лидеры Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - президент Литвы

CentralAsia (CA) - Лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, сообщил перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции президент Литвы Гитанас Науседа, пишет «РИА Новости».

«Мы готовы дать перспективу и начать процедуру… Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», - сказал он.