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Лидеры Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - президент Литвы
Предыстория: Евросоюз готов принять Украину в Союз, - президент Литвы

CentralAsia (CA) -  Лидеры Евросоюза в настоящее время не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, сообщил перед началом второго дня неформального европейского саммита во Франции президент Литвы Гитанас Науседа, пишет «РИА Новости».

«Мы готовы дать перспективу и начать процедуру… Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», - сказал он.

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