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Аэропорты на юге России будут закрыты до 20 марта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов (карта)

CentralAsia (CA) -  Временное ограничение работы аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика по решению авиационных властей продлено до 20 марта, пишет «Интерфакс».

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России до 20 марта 03:45 мск», - сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи).

Все рейсы на прилет и на вылет отменены.

Аэропорт Сочи как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края работает в штатном режиме.

Как сообщил «Интерфаксу источник в авиаотрасли, в аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону, входит в холдинг «Аэропорты регионов»), ограничение на полеты в/из аэропорта также продлено до 03:45 по московскому времени 20 марта.

Ранее сообщалось, что зона для полетов на юге страны признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров, поэтому порядка 10 аэропортов, в том числе в Краснодаре, Анапе и Геленджике, были закрыты до 8 марта. Позже ограничение было продлено до 14 марта.

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