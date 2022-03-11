Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, - генсек НАТО о ситуации вокруг Украины

CentralAsia (CA) - «Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, что приведет к дальнейшим потерям жизней», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому CNN.

«НАТО решительно отреагировало против России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины», - сказал он.

По его словам, надо сделать все, что можно, и закончить эту войну.

«Я ценю инициативы Турции. Президент Путин должен закончить эту войну и полностью вывести свои войска с Украины. Эта война не должна выходить за пределы Украины. Здесь тоже есть диалог», - сказал он.

Ранее Столтенберг встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье. Генеральный секретарь высоко оценил вклад Турции в коллективное сдерживание и оборону НАТО. Он приветствовал усилия Турции по посредничеству между Москвой и Киевом и ее поставки помощи Украине.