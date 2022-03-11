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Казахстанская q-pop группа Ninety One расторгла контракт со своим агентством

CentralAsia (KZ) -  Казахстанская q-pop группа Ninety One расторгла контракт с агентством JUZ Entertainment. Об этом они сообщили на пресс-конференции, пишут казахские СМИ.

Восьмилетний контракт и так подходил к концу в этом году, но его решили расторгнуть досрочно.

Весь контент и название группы остается за артистами.

Причина досрочного расторжения с агентством в том, что музыканты, по их словам, и так в последние три года сами делают весь контент, без продюсера.

Ninety One дебютировали 1 сентября 2015 года под лейблом JUZ Entertainment. Они являются основоположниками нового музыкального жанра Q-pop (англ. Qazaq-pop, казахский поп), который берет своё начало от K-pop.

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